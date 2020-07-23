Дорогу у Лондоні закривали на 11 годин через загублені поліцією боєприпаси

У Лондоні дорогу зі жвавим рухом закрили більш ніж на 11 годин після того як поліція загубила розміщені на даху свого авто боєприпаси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Боєприпаси були поміщені на дах машини збройного реагування в середу вранці, але впали, коли офіцери їхали на завдання.

Це призвело до тривалого закриття дороги А13 недалеко від Прінс-Ріджент-Лейн в східному Лондоні після того, як "велика кількість боєприпасів і допоміжних предметів" впала на проїжджу частину.

Близько 21.00 поліція заявила, що небезпеки для населення більше немає, хоча пошуки тривають.

Директорат професійних стандартів поліції Лондона заявив, що інцидент стався через "людську помилку".

Відповідального офіцера допитали, з ним проведуть роз’яснювальну роботу.

Поліція вибачилася за незручності, заподіяні тим, хто їхав по трасі А13, і подякувала автомобілістам за співпрацю під час закриття дороги.