Дорогу в Лондоне закрывали на 11 часов из-за утерянных полицией боеприпасов

В Лондоне дорогу с оживленным движением закрыли более чем на 11 часов после того как полиция потеряла размещенные на крыше своего авто боеприпасы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Боеприпасы были помещены на крышу машины вооруженного реагирования в среду утром, но упали, когда офицеры ехали на задание.

Это привело к длительному закрытию дороги А13 недалеко от Принс-Риджент-Лейн в восточном Лондоне после того, как "большое количество боеприпасов и вспомогательных предметов" упало на проезжую часть.

Около 21.00 полиция заявила, что опасности для населения больше нет, хотя поиски продолжаются.

Директорат профессиональных стандартов полиции Лондона заявил, что инцидент произошел из-за "человеческой ошибки".

Ответственного офицера допросили, с ним проведут разъяснительную работу.

Полиция извинилась за неудобства, причиненные тем, кто ехал по трассе А13, и поблагодарила автомобилистов за сотрудничество во время закрытия дороги.