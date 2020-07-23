Макрон вимагає санкцій ЄС проти порушників морських кордонів у Середземномор’ї

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що було б серйозною помилкою з боку ЄС не реагувати на провокації в Східному Середземномор'ї і виступив за більше санкцій щодо тих, хто порушує грецький і кіпрський морський простір.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадесом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У цій частині Середземномор'я, яка життєво важлива для наших двох країн, питання енергетики та безпеки мають важливе значення. Йдеться про боротьбу за владу, зокрема, Туреччини і Росії, які все більше і більше заявляють про себе і перед обличчям яких ЄС все ще робить занадто мало", - заявив Макрон.

"Було б серйозною помилкою залишати нашу безпеку в Середземному морі в руках інших дійових осіб. Це не варіант для Європи, і Франція не дозволить цьому статися" – наголосив він.

Греція і Кіпр мають давню напруженість з Туреччиною з цілого ряду питань. Спроби як Кіпру, близького союзника Греції, так і Туреччини з розвідки природного газу в окремих районах Східного Середземномор'я призвели до того, що ці суперечки стали більш гострими.

Як повідомлялося, МЗС Греції у вівторок подав демарш в МЗС Туреччини через своє посольство в Анкарі на знак протесту проти оголошених планів турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо з 21 липня по 2 серпня.

У зв’язку з цим грецькі Збройні сили були приведені в стан бойової готовності.