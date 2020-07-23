Макрон требует санкций ЕС против нарушителей морских границ в Средиземноморье

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что было бы серьезной ошибкой со стороны ЕС не реагировать на провокации в Восточном Средиземноморье и выступил за более санкций в отношении тех, кто нарушает греческие и кипрские морские границы.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадесом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В этой части Средиземноморья, которая жизненно важна для наших двух стран, вопросы энергетики и безопасности имеют важное значение. Речь идет о борьбе за власть, в частности, Турции и России, которые все больше и больше заявляют о себе и перед лицом которых ЕС все еще делает слишком мало", - заявил Макрон.

"Было бы серьезной ошибкой оставлять нашу безопасность в Средиземном море в руках других действующих лиц. Это не вариант для Европы, и Франция не позволит этому случиться", – отметил он.

Греция и Кипр имеют давнюю напряженность с Турцией по целому ряду вопросов. Попытки как Кипра, близкого союзника Греции, так и Турции по разведке природного газа в отдельных районах Восточного Средиземноморья привели к тому, что эти споры стали более острыми.

Как сообщалось, МИД Греции во вторник подал демарш в МИД Турции через свое посольство в Анкаре в знак протеста против объявленных планов турецкой сейсморазведки на юг и восток от греческого острова Кастеллорізо с 21 июля по 2 августа.

В связи с этим греческие Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности.