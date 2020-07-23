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У Німеччині згоріло авто посольства Вірменії, припускають підпал

Четвер, 23 липня 2020, 14:18

Вірменське посольство у Німеччині повідомило, що один із його автомобілів згорів у ніч на четвер, ймовірно, в результаті підпалу. 

Про це йдеться в оприлюдненій 23 липня заяві посольства, пише "Європейська правда". 

"Цієї ночі, 23 липня, близько 00:12 згорів службовий автомобіль посольства Вірменії в Німеччині", - сказано у повідомленні відомства на Facebook.

 

Як зазначається, МЗС Німеччини, федеральна поліція Берліна і відповідні структури поліції офіційно поінформовані про те, що трапилося.

Зараз поліцейські і експерти проводять службове розслідування, розглядаючи версію навмисного підпалу.

Минулого тижня уряд Німечини закликав владу Вірменії та Азербайджану негайно припинити бойові дії і утриматися від подальших провокаційних заяв і дій після загострення напруги на кордоні між країнами.

Детальніше про конфлікт у статті: Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна

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