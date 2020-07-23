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В Германии сгорело авто посольства Армении, предполагают поджог

Четверг, 23 июля 2020, 14:18

Армянское посольство в Германии сообщило, что один из его автомобилей сгорел в ночь на четверг, вероятно, в результате поджога.

Об этом говорится в обнародованном 23 июля заявлении посольства, пишет "Европейская правда".

"Этой ночью, 23 июля, около 00:12 сгорел служебный автомобиль посольства Армении в Германии", - говорится в сообщении ведомства на Facebook.

 



Как отмечается, МИД Германии, федеральная полиция Берлина и соответствующие структуры полиции официально проинформированы о случившемся.

Сейчас полицейские и эксперты проводят служебное расследование, рассматривая версию умышленного поджога.

На прошлой неделе правительство Германии призвало власти Армении и Азербайджана немедленно прекратить боевые действия и воздержаться от дальнейших провокационных заявлений и действий после обострения напряжения на границе между странами.

Подробнее о конфликте в статье: Что произошло на границе Азербайджана и Армении и при чем здесь Украина

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