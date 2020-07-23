У Франції судитимуть експосла Ватикану, якого підозрюють у домаганнях

У Франції визначили дату судового розгляду щодо експосла Ватикану Луїджі Вентури, якого підозрюють у сексуальних домаганнях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Суд над колишнім послом Ватикану у Франції Луїджі Вентурою за звинуваченнями у сексуальних домаганнях має початися 10 листопада цього року у Парижі.

Скарги проти Вентури подали четверо чоловіків. Троє з них ствержують, що особисто зазнали з його боку доторків сексуального характеру. Сам Вентура усі звинувачення заперечує.

Розслідування проти Вентури відкрили у лютому 2019 року після звинувачень у зв’язку з його поведінкою щодо співробітника мерії Парижа. Пізніше було подано ще дві подібні скарги, заявники повідомили про інциденти, що сталися у 2018 році.

У липні 2019 року Ватикан на запит МЗС Франції скасував імунітет Луїджі Вентури.

75-річний Луїджі Вентура був кар’єрним дипломатом і обіймав посаду нунція Святого Престолу у Парижі з 2009 року.