Во Франции будут судить экс-посла Ватикана, которого подозревают в домогательствах

Во Франции определили дату судебного разбирательства по делу экс-посла Ватикана Луиджи Вентуры, которого подозревают в сексуальных домогательствах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Судебное разбирательство против бывшего посла Ватикана во Франции Луиджи Вентуры по обвинению в сексуальных домогательствах должно начаться 10 ноября этого года в Париже.

Жалобы против Вентуры подали четверо мужчин. Трое из них утверждают, что лично подверглись с его стороны прикосновениям сексуального характера. Сам Вентура все обвинения отрицает.

Расследование против Вентуры открыли в феврале 2019 года после обвинений в связи с его поведением в отношении сотрудника мэрии Парижа. Позже были поданы еще две подобные жалобы, заявители сообщили об инцидентах, которые произошли в 2018 году.

В июле 2019 года Ватикан на запрос МИД Франции отменил иммунитет Луиджи Вентуры.

75-летний Вентура был карьерным дипломатом и занимал должность нунция Святого Престола в Париже с 2009 года.