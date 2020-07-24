Боррель стурбований звільненням орієнтованих на реформи чиновників з українського уряду

Глава Європейської дипломатії Жозеп Боррель під час розмови з прем’єром України Денисом Шмигалем зазначив, що звільнення орієнтованих на реформи чиновників може мати негативний вплив на процес реформ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішньої дії за результатами розмови Борреля і Шмигаля.

Зазначається, що високий представник ЄС і український прем’єр під час розмови обмінялися думками про темпи реформ в Україні.

Боррель підкреслив готовність ЄС продовжувати надавати підтримку Україні у здійсненні реформ і підкреслив необхідність того, щоб українська влада підтримувала зусилля з реформування судової системи, прокуратури та сектору безпеки.

"Він підняв питання про звільнення орієнтованих на реформи чиновників в українському уряді, а також генерального прокурора, відставку голови Національного банку України та потенційний негативний вплив цього на стійкість програми реформ" - йдеться у заяві.

Разом з тим високий представник привітав готовність уряду продовжувати інтенсивні зусилля з реформування відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що європейські партнери "спокійно та напружено" відреагували на зміну глави українського Нацбанку.