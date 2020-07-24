Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Стали известны условия, при которых Украина получит 600 млн евро кредита от ЕС

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Европарламент отклонил договоренность лидеров ЕС по бюджету на 7 лет

Brexit: в ЕС считают маловероятным заключение соглашения с Британией






Боррель обеспокоен увольнением ориентированных на реформы чиновников из украинского правительства

Пятница, 24 июля 2020, 09:18

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель во время разговора с премьером Украины Денисом Шмигалем отметил, что увольнение ориентированных на реформы чиновников может иметь негативное влияние на процесс реформ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Европейской службы внешнего действия по результатам разговора Борреля и Шмыгаля.

Отмечается, что высокий представитель ЕС и украинский премьер во время разговора обменялись мнениями о темпах реформ в Украине.

Боррель подчеркнул готовность ЕС продолжать оказывать поддержку Украине в осуществлении реформ и подчеркнул необходимость того, чтобы украинская власть поддерживала усилия по реформированию судебной системы, прокуратуры и сектора безопасности.

"Он поднял вопрос об увольнении ориентированных на реформы чиновников в украинском правительстве, а также генерального прокурора, отставку главы Национального банка Украины и потенциальный негативное влияние на устойчивость программы реформ", - говорится в заявлении.

Вместе с тем высокий представитель приветствовал готовность правительства продолжать интенсивные усилия по реформированию в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что европейские партнеры "спокойно и напряженно" отреагировали на смену главы украинского Нацбанка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Шмигаль Боррель
powered by lun.ua