Уряд домовився з ЄС доопрацювати суперечливу постанову про держзакупівлі 

Уряд на тлі попереднього схвалення в Раді суперечливого законопроєкту про локалізацію держзакупівель розглядає можливість ухвалити свою схожу постанову, але наразі домовився з ЄС провести її експертизу на відповідність Угоді про асоціацію.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Під час візиту в Брюссель прем’єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що останні зміни до закону про держзакупівлі суперечать асоціації з ЄС.

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Разом з тим уряд вже отримав неофіційні сигнали від Євросоюзу, що перегляд Угоди про асоціацію, якого прагне Київ, стає малореальним, якщо Україна вдасться до порушення чинних положень УА.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс запевнив "Європейську правду" у тому, що під час візиту Шмигаль пообіцяв йому не допустити ухвалення закону у нинішньому вигляді.

Як одну з альтернатив закону Київ розглядає можливість ухвалити урядову постанову про тимчасовий порядок надання пільг українським машинобудівникам у держзакупівлях.

"Євросоюз, за даними ЄП, погодився провести експертизу проєкту такої постанови на відповідність Угоді про асоціацію. Перша її редакція, представлена урядом, схоже, також не відповідає угоді. В уряді сподіваються, що запуск таких пільг постановою дозволить переконати депутатів не ухвалювати закон, а також дозволить перевірити, чи є взагалі зацікавленість бізнесу в отриманні пільг", - йдеться у статті.

Європейські джерела ЄП не виключають, що ідея локалізації у держазкупівлях, яка викликала такі проблеми, виявиться не робочою і вигідною лише кільком великим компаніям, а середньому українському бізнесу лише зашкодить.

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