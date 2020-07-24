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Правительство договорилось с ЕС доработать противоречивое постановление о госзакупках

Пятница, 24 июля 2020, 10:14

Правительство на фоне предварительного одобрения в Раде противоречивого законопроекта о локализации госзакупок рассматривает возможность принять свое похожее постановление, но пока договорилось с ЕС провести его экспертизу на соответствие Соглашению об ассоциации.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Во время визита в Брюссель премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что последние изменения в закон о госзакупках противоречат ассоциации с ЕС.

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Вместе с тем правительство уже получило неофициальные сигналы от Евросоюза, что пересмотр Соглашения об ассоциации, к которому стремится Киев, становится малореальным, если Украина пойдет на нарушение действующих положений СА.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заверил "Европейскую правду" о том, что во время визита Шмыгаль пообещал ему не допустить принятия закона в нынешнем виде.

В качестве одной из альтернатив закона Киев рассматривает возможность принять правительственное постановление о временном порядке предоставления льгот украинским машиностроителям в госзакупках.

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"Евросоюз, по данным ЕП, согласился провести экспертизу проекта такого постановления на соответствие Соглашению об ассоциации. Первая его редакция, представленная правительством, похоже, также не соответствует соглашению. В правительстве надеются, что запуск таких льгот постановлением позволит убедить депутатов не принимать закон, а также позволит проверить, есть ли вообще интерес бизнеса в получении льгот", - говорится в статье.

Европейские источники ЕП не исключают, что идея локализации в госзакупках, которая вызвала такие проблемы, окажется не рабочей и выгодной лишь нескольким крупным компаниям, а среднему украинскому бизнесу только навредит.

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