МЗС створює міжнародну платформу щодо Криму - прем’єр

Міністерство закордонних справ працює над створенням консультативної міжнародної платформи щодо Криму.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Про створення такої платформи Шмигаль розповів на зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

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За словами прем’єр-міністра, МЗС фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна".

"На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат. Однак, в майбутньому ми не виключаємо його перетворення на переговорний", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації: від гуманітарного до безпекового виміру.

"Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба у покращенні координації і підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму загалом", - наголосив прем’єр-міністр.

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Денис Шмигаль додав, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держав-гарантів української безпеки, зокрема США, Велику Британію та Францію і Німеччину як ключову учасницю Нормандського формату, а також регіональних партнерів.

"Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку введенням кримських пакетів санкцій", - зазначив прем’єр.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував, що Україна обговорить з міжнародними партнерами формат створення переговорної платформи щодо неминучої деокупації Криму.