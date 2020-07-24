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МЗС створює міжнародну платформу щодо Криму - прем’єр

П'ятниця, 24 липня 2020, 13:16

Міністерство закордонних справ працює над створенням консультативної міжнародної платформи щодо Криму. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда". 

Про створення такої платформи Шмигаль розповів на зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

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За словами прем’єр-міністра, МЗС фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна".

"На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат. Однак, в майбутньому ми не виключаємо його перетворення на переговорний", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації: від гуманітарного до безпекового виміру. 

"Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба у покращенні координації і підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму загалом", - наголосив прем’єр-міністр.

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Денис Шмигаль додав, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держав-гарантів української безпеки, зокрема США, Велику Британію та Францію і Німеччину як ключову учасницю Нормандського формату, а також регіональних партнерів. 

"Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку введенням кримських пакетів санкцій", - зазначив прем’єр. 

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував, що Україна обговорить з міжнародними партнерами формат створення переговорної платформи щодо неминучої деокупації Криму. 

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