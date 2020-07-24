МИД создает международную платформу по Крыму - премьер

Министерство иностранных дел работает над созданием консультативной международной платформы по Крыму.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

О создании такой платформы Шмыгаль рассказал на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

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По словам премьер-министра, МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы "Крым - это Украина".

"На первом этапе это будет консультативно-координационный формат. Однако, в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации: от гуманитарного до вопроса безопасности.

"Милитаризация Крыма влияет на безопасность Юго-Восточной Европы, в частности региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом", - отметил премьер-министр.

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Денис Шмыгаль добавил, что среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности США, Великобританию, Францию ​​и Германию как ключевую участницу Нормандского формата, а также региональных партнеров.

"Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций", - отметил премьер.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал, что Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по неизбежной деоккупации Крыма.