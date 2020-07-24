Експертиза "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в літак МАУ - МЗС

Розшифровка "чорних скриньок" збитого в Ірані українського авіалайнера МАУ підтвердила факт незаконного втручання в літак.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, пише "Європейська правда".

"Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. "Чорні ящики" PS752 було успішно зчитано та розшифровано. Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня", - написав він у своєму Twitter у п'ятницю.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Як відомо, в роботі з розшифровки самописців у Франції взяли участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що, на думку України, наразі зарано говорити про людську помилку як основну причину збиття українського лайнера МАУ, як про це каже Іран.