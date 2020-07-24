Экспертиза "черных ящиков" подтвердила незаконное вмешательство в самолет МАУ - МИД

Расшифровка "черных ящиков" сбитого в Иране украинского авиалайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, пишет "Европейская правда".

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. "Черные ящики" PS752 успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", - написал он в своем Twitter в пятницу .

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Как известно, в работе по расшифровке самописцев во Франции приняли участие представители нескольких организаций, в том числе МАУ, а также следователи из Украины, Швеции, США, Великобритании и Канады.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбивания украинского лайнера МАУ, как об этом говорит Иран.