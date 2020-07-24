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В МИД рассказали, что показала расшифровка "черных ящиков" сбитого лайнера МАУ






Экспертиза "черных ящиков" подтвердила незаконное вмешательство в самолет МАУ - МИД

Пятница, 24 июля 2020, 13:31

Расшифровка "черных ящиков" сбитого в Иране украинского авиалайнера МАУ подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, пишет "Европейская правда".

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. "Черные ящики" PS752 успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", - написал он в своем Twitter в пятницу .

 Как известно, в работе по расшифровке самописцев во Франции приняли участие представители нескольких организаций, в том числе МАУ, а также следователи из Украины, Швеции, США, Великобритании и Канады.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбивания украинского лайнера МАУ, как об этом говорит Иран.

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