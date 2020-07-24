Другий тест у прем'єра Болгарії і глави його офісу не виявив коронавірусу

Другі коронавірусні тести прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова та його політичної команди, які були присутні на саміті ЄС цього тижня, виявились негативними.

Про це заявив болгарський уряд у п’ятницю, після того як перші тести показали позитивний результат в одного члена делегації, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Борисов перейшов у карантин після того, як у глави його офісу Деніци Желевої в четвер ввечері виявили позитивний тест на коронавірус.

Перший тест Борисова був негативним, і він планував залишитися в самоізоляції, поки не з’являться результати другого тесту, заявила представник уряду.

Незабаром урядова пресслужба оголосила, що другі тести на коронавірус для Борисова та Желевої були негативними, як і другі тести інших членів делегації на саміті в Брюсселі.

Як повідомлялося, сьогодні парламент Болгарії затвердив перестановки в уряді, а саме відставки п’яти міністрів і призначив їх наступників.

Перестановки в уряді Болгарії відбуваються на тлі масштабних протестів, які понад два тижні тривають у Болгарії і головною вимогою яких є відставка уряду на чолі з прем’єром.