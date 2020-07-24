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Второй тест у премьера Болгарии и главы его офиса не выявил коронавируса

Пятница, 24 июля 2020, 14:46

Вторые коронавирусные тесты премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и его политической команды, которые присутствовали на саммите ЕС на этой неделе, оказались отрицательными.

Об этом заявило болгарское правительство в пятницу, после того как первые тесты показали положительный результат у одного члена делегации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Борисов перешел в карантин после того, как у главы его офиса Деницы Желевой в четверг вечером обнаружили положительный тест на коронавирус.

Первый тест Борисова был отрицательным, и он планировал оставаться в самоизоляции, пока не появятся результаты второго теста, заявила представитель правительства.

Вскоре правительственная пресс-служба объявила, что вторые тесты на коронавирус для Борисова и Желевой были отрицательными, как и повторные тесты других членов делегации на саммите в Брюсселе.

Как сообщалось, сегодня парламент Болгарии утвердил перестановки в правительстве, а именно отставки пяти министров и назначил их преемников.

Перестановки в правительстве Болгарии проходят на фоне масштабных протестов, которые более двух недель продолжаются в Болгарии и главным требованием которых является отставка правительства во главе с премьером.

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