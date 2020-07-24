Франція збільшує витрати на оборону, готуючись до "недружніх дій" у космосі

Франція збільшить витрати на свою нову програму Космічних сил на кілька сотень мільйонів євро, оскільки готується до можливих "недружніх маневрів" з боку світових держав.

Про це заявила міністр оборони Флоранс Парлі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Ми перейшли від концепції космосу як "загального блага" на службі науки до космосу, де країни борються за глобальну перевагу", - сказала Парлі.

За її словами, нові повітряно-космічні сили, про які Парлі офіційно оголосить під час відвідування французької військової школи льотної підготовки в Провансі, будуть нараховувати 500 осіб.

Інвестиції в програму складуть 4,3 млрд євро за бюджетний період 2019-2025 років в порівнянні з раніше запланованими 3,6 млрд євро.

"Ми жодним чином не беремо участі в гонці озброєнь", - сказала Парлі, повторивши позицію, оголошену, коли президент Еммануель Макрон представив нову космічну ініціативу минулого року.

"Але я зобов'язана переконатися, що ми ретельно визначили загрози, з якими може зіткнутися наша країна", - додала міністр.

Вона вказала на інцидент 2017 року, коли Париж звинуватив російський супутник "Луч Олімп" в спробі шпигунства за франко-італійським супутником Афіна-Фідуса, який використовувався для забезпечення безпечного військового зв'язку.

"Річ у тім, що супутники тепер можуть наближатися до наших, зашифровувати свої сигнали або завдавати шкоди і навіть знищувати їх", - сказала вона.

"Скоро у нас будуть невеликі патрульні супутники, які дозволять нам виявляти і ідентифікувати осіб, відповідальних за будь-які недружні маневри", - додала міністр.

Нагадаємо, США і Велика Британія звинуватили Росію у випробуваннях протисупутникової зброї в космосі.