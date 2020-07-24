Франция увеличит расходы на оборону, готовясь к "недружественным действиям" в космосе

Франция увеличит расходы на свою новую программу Космических сил на несколько сотен миллионов евро, поскольку готовится к возможным "недружественным маневрам" со стороны мировых держав.

Об этом заявила министр обороны Флоренс Парли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Мы перешли от концепции космоса как "общего блага" на службе науки к космосу, где страны борются за глобальное превосходство", - сказала Парли.

По ее словам, новые воздушно-космические силы, о которых Парли официально объявит во время посещения французской военной школы летной подготовки в Салон-ан-Провансе, будут насчитывать 500 человек.

Инвестиции в программу составят 4,3 млрд евро за бюджетный период 2019-2025 годов по сравнению с первоначально запланированными 3,6 млрд евро.

"Мы никоим образом не участвуем в гонке вооружений", - сказала Парли, повторив позицию, объявленную, когда президент Эммануэль Макрон представил новую космическую инициативу в прошлом году.

"Но я обязана убедиться, что мы тщательно определили угрозы, с которыми может столкнуться наша страна, - добавила министр.

Она указала на инцидент 2017 года, когда Париж обвинил российский спутник "Луч Олимп" в попытке шпионажа за франко-итальянским спутником Афина-Фидуса, который использовался для обеспечения безопасной военной связи.

"Дело в том, что спутники теперь могут приближаться к нашим, зашифровывать свои сигналы или наносить ущерб и даже уничтожать их", - сказала она.

"Скоро у нас будут небольшие патрульные спутники, которые позволят нам выявлять и идентифицировать лиц, ответственных за любые недружественные маневры", - добавила министр.

Напомним, США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе.