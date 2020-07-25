Українці можуть перетнути Австрію транзитом попри обмеження щодо в'їзду - посол

Громадяни України мають право на транзит через Австрію попри нові обмеження щодо в'їзду на територію країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"На жаль, з 27 липня Австрія обмежує в’їзд на свою територію для громадян 32 країн, де ситуація з пандемією не поліпшується. Україна у цьому списку. Оскільки авіасполучення і не було, це погана новина насамперед для тих, хто в‘їжджає в Австрію машиною. Відтепер цей канал працює тільки на транзит", - написав Щерба на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, українці, які в’їжджають з іншої країни шенгенського простору і які не були останні 14 днів в Україні та інших країнах ризику, повинні пред’явити ПЛР-тест і піти на 10-денний карантин (з підтвердженням місця його проведення).

Українці, які мають дозвіл на проживання в Австрії, мають пред’явити негативний тест, не давніший, ніж 72 години.

"Те саме стосується сезонних робітників, медичного персоналу, дипломатів або якщо громадянина чи громадянку України чекає в Австрії чоловік або дружина, чи якщо вони прямують в Австрію на весілля або похорон. В такому разі PCR-тест обов’язковий, але в‘їжджати можна", - додав посол.

Нагадаємо, Австрія з півночі понеділка, 27 липня, вводить нові обмеження на в'їзд з 32 країн або районів з високим ризиком зараження коронавірусом, серед них - Україна.

Зазначимо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС в епоху коронавірусу"