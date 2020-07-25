Украинцы могут пересечь Австрию транзитом несмотря на ограничения въезда - посол

Граждане Украины имеют право на транзит через Австрию, несмотря на новые ограничения относительно въезда на территорию страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - написал Щерба на своей странице в Facebook.

По его словам, украинцы, въезжающие из другой страны шенгенского пространства и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить ПЦР-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения).

Украинцы, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест, не старше, чем 72 часа.

"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать можно", - добавил посол.

Напомним, Австрия с полуночи понедельника, 27 июля, вводит новые ограничения на въезд из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом, среди них - Украина.

Отметим, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Читайте также: Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса