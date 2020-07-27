Баварія створить на кордонах і вокзалах центри тестування на COVID-19

Баварія створить центри тестування на коронавірус на прикордонних переходах і залізничних станціях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

При цьому прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер наполегливо закликає федеральний уряд якомога швидше зробити обов'язковими тести для відпочивальників, які повертаються з відпусток.

"Нам потрібно обов'язкове тестування в аеропортах, і ми повинні зробити це якомога швидше", - заявив він.

Як повідомлялося, Німеччина може запровадити обов'язкове тестування на коронавірус для відпочивальників, які повертаються з країн з підвищеним ризиком інфікування.

Мандрівники з країн, які визначені як групи підвищеного ризику - до яких зараз належать США, Бразилія та Туреччина, - матимуть право зробити тест негайно, тоді як прибулі з інших місць зможуть протестуватися протягом трьох днів.

Якщо людина, яка приїжджає додому з країн з високим рівнем ризику, здасть негативний тест, то їй не доведеться дотримуватися 14-денного карантину, який в іншому випадку є обов'язковим.