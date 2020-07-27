Бавария создаст на границах и вокзалах центры тестирования на COVID-19

Бавария создаст центры тестирования на коронавирус на пограничных переходах и железнодорожных станциях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

При этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер настоятельно призывает федеральное правительство как можно скорее сделать обязательными тесты для отдыхающих, которые возвращаются из отпусков.

"Нам нужно обязательное тестирование в аэропортах, и мы должны сделать это как можно быстрее", - заявил он.

Как сообщалось, Германия может ввести обязательное тестирование на коронавирус для отдыхающих, возвращающихся из стран с повышенным риском инфицирования.

Путешественники из стран, которые определены как группы повышенного риска - куда сейчас относятся США, Бразилия и Турция - имеют право сделать тест немедленно, тогда как прибывшие из других мест смогут пройти тестирование в течение трех дней.

Если человек, который приезжает домой из стран с высоким уровнем риска, сдаст отрицательный тест, то ему не придется соблюдать 14-дневный карантин, который в противном случае является обязательным.