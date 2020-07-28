МОЗ Німеччини проти загального тестування всіх, хто повертається з відпочинку

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан висловився проти загального тестування на коронавірус усіх відпочивальників, які повертаються до Німеччини з інших країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Тест на коронавірус є втручанням в особисті права людини, а тому його здійснення має бути обґрунтованим", - пояснив Шпан. За його словами, правові підстави для обов'язкового тестування є тільки щодо тих людей, які повертаються з відпусток з країн з підвищеним рівнем зараження коронавірусною хворобою COVID-19.

Міністр наголосив, що обстановка оцінюється щодня, і уряд включає чи виключає певні регіони зі списку небезпечних. Минулого тижня Шпан оголосив про можливість запровадження обов'язкового тестування на коронавірус на кордонах Німеччини тих людей, які повертаються додому з відпусток з регіонів з високим рівнем поширення коронавірусу. Тестування має бути безкоштовним і розпочатись з серпня.

Нині ризикованими, з точки зору німецьких фахівців, вважаються близько 140 держав.

У дискусії, що виникла навколо цієї пропозиції, висловлюються різні погляди. Директорка Академії громадського здоров'я Уте Тайхерт пояснила, що обов'язкове тестування може не виконати очікуваної від нього ролі, адже зараження на вечірці з приводу від'їзду з відпустки тест не виявить.

Список країн з підвищеним рівнем зараження коронавірусом у Німеччині укладає Інститут Роберта Коха. До списку належать країни, де рівень зараження за останні сім днів складає понад 50 заражених на 100 тисяч населення.

27 липня прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер запропонував на федеральному рівні запровадити в аеропортах "обов'язкове і безкоштовне" тестування всіх пасажирів, які прибувають з країн з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом. У зв’язку з цим він звернувся до федерального уряду з проханням ініціювати відповідні зміни до закону про захист від інфекцій.