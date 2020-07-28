Минздрав Германии против тотального тестирования всех, кто возвращается с отдыха

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан высказался против всеобщего тестирования на коронавирус всех отдыхающих, возвращающихся в Германию из других стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Тест на коронавирус является вмешательством в личные права человека, а потому его проведение должно быть обоснованным", - пояснил Шпан. По его словам, правовые основания для обязательного тестирования есть только для тех людей, которые возвращаются из отпусков из стран с повышенным уровнем заражения COVID-19.

Министр отметил, что обстановка оценивается ежедневно, и правительство включает или исключает определенные регионы из списка опасных. На прошлой неделе Шпан объявил о возможности введения обязательного тестирования на коронавирус на границах Германии тех людей, которые возвращаются домой из отпусков из регионов с высоким уровнем распространения коронавируса. Тестирование должно быть бесплатным и начаться с августа.

Сейчас рискованными с точки зрения немецких специалистов считаются около 140 государств.

В дискуссии, возникшей вокруг этого предложения, высказываются разные точки зрения. Директор Академии общественного здоровья Уте Тайхерт пояснила, что обязательное тестирование может не выполнить ожидаемого, ведь заражение на вечеринке по поводу отъезда из отпуска тест не обнаружит.

Список стран с повышенным уровнем заражения коронавирусом в Германии составляет Институт Роберта Коха. В список входят страны, где уровень заражения за последние семь дней составляет 50 человек на 100 000 населения.

27 июля премьер-министр Баварии Маркус Зедер предложил на федеральном уровне ввести в аэропортах "обязательное и бесплатное" тестирование всех пассажиров, прибывающих из стран с повышенным риском инфицирования коронавирусом. В связи с этим он обратился к федеральному правительству с просьбой инициировать соответствующие изменения в закон о защите от инфекций.