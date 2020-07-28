У Франції за добу виявили 14 нових осередків коронавірусу

У Франції за останню добу виявили 14 нових осередків коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосили органи охорони здоров'я.

За останні 24 години в країні виявили 14 нових осередків поширення вірусу. Загалом в крані – 228 "активних" груп пов’язаних між собою випадків. Починаючи з травня, таких виявили більше 600.

"Останніми днями осередки спалаху особливо часто виявляють серед дорослих молодшого віку, по всій території країни… Щодня у лікарні потрапляють більше 100 осіб, у яких виявили коронавірус", - попереджає головне управління охорони здоров’я, закликаючи людей не нехтувати заходами безпеки.

Померли у лікарнях за останню добу 14 хворих на коронавірус, а загалом з початку епідемії - 30 223 осіб.

Госпіталізовані наразі 5551 пацієнтів з коронавірусом, з них 385 – у відділеннях інтенсивної терапії, що на 13 менше, ніж вчора.

Індекс відтворення вірусу – показник, який демонструє, скільки людей в середньому інфікує один заражений – для Франції зараз становить 1,3. Безпечними вважаються показники менше 1.