Во Франции за сутки обнаружили 14 новых очагов коронавируса

Во Франции за последние сутки обнаружили 14 новых очагов коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявили органы здравоохранения.

За последние 24 часа в стране обнаружили 14 новых очагов распространения вируса. Всего в кране - 228 "активных" групп связанных между собой случаев. Начиная с мая, таких обнаружили более 600.

"В последние дни очаги особенно часто обнаруживают среди молодых взрослых, по всей территории страны ... Каждый в больнице попадают более 100 человек, у которых обнаружили коронавирус", - предупреждает главное управление здравоохранения, призывая людей не пренебрегать мерами безопасности.

Умерли в больницах за последние сутки 14 больных коронавирусом, а в целом с начала эпидемии - 30 223 человек.

Госпитализированы 5551 пациентов, из них385 - в отделениях интенсивной терапии, что на 13 меньше, чем вчера.

Индекс воспроизведения вируса - показатель, который демонстрирует, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный - для Франции сейчас составляет 1,3. Безопасными считаются показатели меньше 1.