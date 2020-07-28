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У Німеччині попереджають про "дуже турбуюче" зростання кількості заражень

Вівторок, 28 липня 2020, 16:25

Інститут Роберта Коха, який веде статистику розвитку епідемії у Німеччині, висловив стурбованість з приводу зростання кількості нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявив президент IRK Лотар Вілер.

За його словами, хоча поки рано казати про "другу хвилю", ситуація викликає "велику стурбованість".

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Він закликав людей дбати про заходи безпеки у повсякденному житті – дотримуватися дистанції, носити маску та регулярно мити руки.

Минулого тижня в окремі дні приріст нових заражень у Німеччині знову перетнув позначку "800", після того, як тривалий час коливався між 300-500 нових хворих за добу. Водночас, це все ще в рази нижче, ніж на піку епідемії, у квітні, коли показники могли перевищувати 6 тисяч заражень за добу.

Більшість випадків пов’язані з локальними спалахами у землях Північний Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг.

Нагадаємо, наприкінці липня Німеччина анонсувала обов'язкове тестування в аеропорту для мандрівників з кран із підвищеним ризиком інфікування коронавірусом. 

При цьому МОЗ висловлюється проти загального тестування на коронавірус усіх відпочивальників, які повертаються до Німеччини з інших країн.

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