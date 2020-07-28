У Німеччині попереджають про "дуже турбуюче" зростання кількості заражень

Інститут Роберта Коха, який веде статистику розвитку епідемії у Німеччині, висловив стурбованість з приводу зростання кількості нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявив президент IRK Лотар Вілер.

За його словами, хоча поки рано казати про "другу хвилю", ситуація викликає "велику стурбованість".

Він закликав людей дбати про заходи безпеки у повсякденному житті – дотримуватися дистанції, носити маску та регулярно мити руки.

Минулого тижня в окремі дні приріст нових заражень у Німеччині знову перетнув позначку "800", після того, як тривалий час коливався між 300-500 нових хворих за добу. Водночас, це все ще в рази нижче, ніж на піку епідемії, у квітні, коли показники могли перевищувати 6 тисяч заражень за добу.

Більшість випадків пов’язані з локальними спалахами у землях Північний Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг.

Нагадаємо, наприкінці липня Німеччина анонсувала обов'язкове тестування в аеропорту для мандрівників з кран із підвищеним ризиком інфікування коронавірусом.

При цьому МОЗ висловлюється проти загального тестування на коронавірус усіх відпочивальників, які повертаються до Німеччини з інших країн.