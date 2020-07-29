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Польща продовжила заборону на міжнародні авіаперевезення до 11 серпня

Середа, 29 липня 2020, 14:24

Уряд Польщі до 11 серпня продовжив заборону на міжнародні авіаперевезення у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Постанова польського уряду щодо авіасполучення набрала чинності в середу, 29 липня, і діє до 11 серпня. Попередній регламент закінчився у вівторок.

Нові правила передбачають дозвіл на повітряне сполучення з країнами-членами Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA), членами Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ), Швейцарією, країнами ЄС, за винятком Швеції, Португалії, а також доданого в цей список Люксембургу.

Зі списку країн, куди можна було досі літати, зникла Чорногорія. Водночас список країн, куди можна літакти, досі включає Грузію, Японію, Канаду, Албанію, Південну Корею і Україну.

Заборони на польоти також скасовані щодо Алжиру, Марокко, Таїланду, Нової Зеландії, Білорусі, Руанди, Тунісу, Туреччини, Уругваю та Австралії.

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