Польша продлила запрет на международные авиаперевозки до 11 августа

Правительство Польши до 11 августа продлил запрет на международные авиаперевозки в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Постановление польского правительства по авиасообщению вступило в силу в среду, 29 июля, и действует до 11 августа. Предыдущий регламент закончился во вторник.

Новые правила предусматривают разрешение на воздушное сообщение со странами-членами Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA), членами Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), Швейцарией, странами ЕС, за исключением Швеции, Португалии, а также добавленного в этот список Люксембурга.

Из списка стран, куда можно было до сих пор летать, исчезла Черногория. В то же время список стран, куда можно літакти, до сих пор включает Грузию, Японию, Канаду, Албанию, Южную Корею и Украину.

Запреты на полеты также отменены в отношении Алжира, Марокко, Таиланда, Новой Зеландии, Белоруссии, Руанды, Туниса, Турции, Уругвая и Австралии.