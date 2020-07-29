Смертність в ЄС наприкінці березня – на початку квітня була вищою на 50% - дослідження

Епідемія коронавірусу призвела до зростання смертності в Європі – в кінці березня і на початку квітня було зафіксовано на 50% більше смертей, ніж у попередні роки.

Такими є дані дослідження Національного інституту статистики і економічних досліджень Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Якщо в попередні роки смертність мала тенденцію до зниження в березні після сезонних епізодів грипу, то цього року вона, навпаки, значно зросла, досягнувши піка, як у Франції, так і в Європі, на тижні з 30 березня.

Так, в період з 30 березня по 6 квітня в Європі було зареєстровано на 50% більше смертей, ніж в середньому за той самий тиждень за період 2016-2019 років. Ця частка досягла 60% у Франції, 155% в Іспанії, 91% в Бельгії (на наступному тижні в цій країні зафіксоване зростання на 107%) і 67% в Італії (88% на попередньому тижні, пік був досягнутий тижнем раніше). Потім надмірна смертність поступово знизилась і була майже повністю ліквідована на початку травня.

У ширшому сенсі, за період з 2 березня по 26 квітня, основна частина (84%) надмірної смертності, що спостерігалася в 21 європейській країні, по якій є дані INSEE, припадає на Іспанію, Італію, Бельгію і Францію. Надмірна смертність склала відповідно 71% в Іспанії, 49% в Італії, 44% в Бельгії і 28% у Франції протягом всіх восьми тижнів, коли епідемія була найсильнішою.

І навпаки, у Німеччині, найбільш густонаселеній країні Європи, надмірна смертність значно нижча (4% за той же період), ніж у значній частині країн Центральної та Східної Європи.

Раніше повідомлялося, що кількість померлих від коронавірусу в Іспанії може бути майже на 60% вищою, ніж офіційний показник у 28 432 особи.