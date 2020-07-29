Смертность в ЕС в конце марта - начале апреля была выше на 50% - исследование

Эпидемия коронавируса привела к росту смертности в Европе - в конце марта и в начале апреля было зафиксировано на 50% больше смертей, чем в предыдущие годы.

Таковы данные исследования Национального института статистики и экономических исследований Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Если в предыдущие годы смертность имела тенденцию к снижению в марте после сезонных эпизодов гриппа, то в этом году она, наоборот, значительно возросла, достигнув пика, как во Франции, так и в Европе, на неделе с 30 марта.

Так, в период с 30 марта по 6 апреля в Европе было зарегистрировано на 50% больше смертей, чем в среднем за ту же неделю за период 2016-2019 годов. Эта цифра достигла 60% во Франции, 155% в Испании, 91% в Бельгии (на следующей неделе в этой стране зафиксирован рост на 107%) и 67% в Италии (88% на предыдущей неделе, пик был достигнут неделей ранее.). Затем чрезмерная смертность постепенно снизилась и была почти полностью ликвидирована в начале мая.

В более широком диапазоне, за период со 2 марта по 26 апреля, основная часть (84%) чрезмерной смертности, которая наблюдалась в 21 европейской стране, по которой есть данные INSEE, приходится на Испанию, Италию, Бельгию и Францию. Чрезмерная смертность составила соответственно 71% в Испании, 49% в Италии, 44% в Бельгии и 28% во Франции в течение всех восьми недель, когда эпидемия была самой сильной.

И наоборот, в Германии, самой густонаселенной стране Европы, чрезмерная смертность значительно ниже (4% за тот же период), чем в значительной части стран Центральной и Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что число умерших от коронавируса в Испании может быть почти на 60% выше, чем официальный показатель в 28 432 человека.