В Іспанії число померлих від коронавірусу може бути на 60% вищим за офіційні дані - ЗМІ

Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії може бути майже на 60% вищою, ніж офіційний показник у 28 432 особи.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікувало іспанське видання El Pais, провівши власне дослідження.

Офіційне число померлих в країні включає тільки людей, яким був офіційно поставлено діагноз коронавірус, а не підозрюваних випадків, які ніколи не перевірялися.

Відсутність широкомасштабного тестування, особливо на ранніх стадіях спалаху, означає, що офіційні дані можуть недооцінювати кількість смертельних випадків, як у багатьох інших країнах.

Видання зібрало дані 17 іспанських автономій і додало число людей, які померли "через коронавірус або підозри на коронавірус". Таким чином, загальне число смертей досягло 44 868, що робить Іспанію другою країною в Європі з найбільшою кількістю жертв після Великої Британії.

"Підрахунок 17 автономій показує баланс смертей через коронавірус або підозри на коронавірус (44 868) аналогічний тому, який відображений в дослідженнях про надмірну смертність, проведених Інститутом здоров'я Карлоса III (44 418), Національним інститутом статистики (44 395)) і Іспанської асоціації фахівців і похоронних служб (43 985)", - зазначає видання.

Величезна різниця між результатами, представленими 17 громадами, і даними Міністерства охорони здоров'я спостерігається в чотирьох регіонах, які найбільше постраждали від епідемії, де зосереджено 75% смертей у всій Іспанії: Мадрид, Каталонія, Кастілья-Ла-Манча і Кастилія і Леон.

Тисячі смертей, зареєстрованих на цих територіях, сталися в будинках для людей похилого віку.

Протягом першого місяця епідемії, між 14 березня і 14 квітня, служби охорони здоров'я були перевантажені великою кількістю серйозно інфікованих людей, які прибули в лікарні, що змусило їх нехтувати пацієнтами з будинків престарілих. Цей факт ускладнює розрахунки фактичної смертності, викликаної пандемією.

Нагадаємо, МЗС Іспанії запевнило, що епідеміологічна ситуація в країні під контролем.