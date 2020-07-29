Генсек НАТО відреагував на рішення США відвести частину військ з Німеччини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг оприлюднив офіційну заяву у зв’язку з рішенням США відвести частину військ з Німеччини.

Про це повідолмяє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.

"Сьогоднішнє оголошення секретаря Еспера щодо сил США у Європі підкреслює постійну відданість США НАТО і європейській безпеці.

Мир та безпека у Європі важливі для безпеки та процвітання Північної Америки. У часи, коли світ стає більш непередбачуваним, ми сильніші та в більшій безпеці, коли тримаємось разом", - зазначив Єнс Столтенберг.

Він додає, що США проводили "тісні консультації з усіма союзниками НАТО" перед сьогоднішнім оголошенням.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони США повідомив, що кількість американських військових у Німеччині зменшиться майже на 12 тисяч із присутніх 36 тисяч – значно більше, ніж було відомо раніше.

Близько 6400 військових відправлять назад до США, ще близько 5600 будуть передислоковані до інших європейських країн.

Прем'єр-міністри чотирьох німецьких земель звернулися до членів Конгресу США із закликом заблокувати плани виведення американських військ з Німеччини.

Раніше польський президент Анджей Дуда відвідав Вашингтон, і Трамп сказав, що деякі американські війська можуть відправитися в Польщу.

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