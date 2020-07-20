У Німеччині попросили США не виводити своїх військових

Прем'єр-міністри чотирьох німецьких земель звернулися до членів Конгресу США із закликом заблокувати плани виведення американських військ з Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив минулого місяця, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині на 9 500 до 25 000 осіб, звинувативши союзника по НАТО в тому, що він не виконав цільовий показник оборонних витрат Північноатлантичного альянсу.

Прем'єр-міністри чотирьох південних земель, в кожній з яких знаходяться американські бази, направили листи 13 членам Конгресу, включаючи сенаторів Мітта Ромні і Джима Інхофа.

"Тому ми просимо вас підтримати нас, оскільки ми прагнемо не розірвати узи дружби, а зміцнити їх і забезпечити американську присутність в Німеччині і Європі в майбутньому",- написали прем'єри Баварії, Гессена, Баден-Вюртемберга і Рейнланд-Пфальца.

Представник посольства США в Берліні відмовився від коментарів. Минулого місяця Вашингтон заявив, що цей крок "посилить стримування Росії, зміцнить НАТО, заспокоїть союзників".

Але прем'єри написали, що американські війська в їхніх землях "формують кістяк американської присутності в Європі і здатність НАТО діяти".