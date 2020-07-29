У Білорусі заявляють, що 14 затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі

У Білорусі заявляють, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК Вагнера воювали на Донбасі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державне інформаційне агентство Білорусі "БелТА", про це заявив держсекретар Ради безпеки Андрій Равков.

"Вже зараз, за наявною інформацією після опитування цих людей, близько 14 осіб – це ті, які проходили по програмі обліку людей, були зафіксовані на Донбасі. Тому ми запросимо посла України щодо цього питання", - зазначив він під час засідання Ради безпеки.

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За його словами, МЗС Білорусі вже готує запрошення послу України та послу Російської Федерації.

Перед цим "Українська правда" повідомляла, що серед затриманих у Білорусі росіян є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас. Про це написав сам Прілєпін у своєму Facebook.

За даними джерела УП, серед затриманих може бути як мінімум семеро бойовиків, які воювали на Донбасі та занесені в базу "Миротворця".

Нагадаємо, державне інформаційне агентство Білорусі БелТА, повідомило про затримання під Мінськом у ніч на середу 32 найманців іноземної приватної військової компанії. Ще одну людину затримали на півдні країни.

Згодом повідомили, що затримані під Мінськом - бойовики приватної військової компанії Вагнера, громадяни Росії.

Надвечір Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки та заявив, що очікує пояснень від Росії з приводу появи росіян з ПВК Вагнера під Мінськом.