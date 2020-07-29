В Беларуси заявляют, что 14 задержанных боевиков "Вагнера" ​​воевали на Донбассе

В Беларуси заявляют, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на государственное информационное агентство Беларуси "БелТА", об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - отметил он на заседании Совета безопасности.

По его словам, МИД Беларуси уже готовит приглашение послу Украины и послу Российской Федерации.

Перед этим "Украинская правда" сообщала, что среди задержанных в Беларуси россиян есть те, кто служил в батальоне российского писателя Захара Прилепина, когда тот воевал на стороне боевиков на востоке Украины, боевики могли направляться на оккупированный Донбасс. Об этом написал сам Прилепин в своем Facebook.

По данным источника УП, среди задержанных может быть как минимум семь боевиков, воевавших на Донбассе и занесенных в базу "Миротворца".

Напомним, государственное информационное агентство Беларуси БелТА сообщило о задержании под Минском в ночь на среду 32 наемников иностранной частной военной компании. Еще одного человека задержали на юге страны.

Впоследствии сообщили, что задержанные под Минском - боевики частной военной компании Вагнера, граждане России.

К вечеру Александр Лукашенко собрал экстренное совещание с членами Совета безопасности и заявил, что ожидает объяснений от России по поводу появления россиян из ЧВК Вагнера под Минском.