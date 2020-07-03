Чорногорія повернула жорсткий карантин у двох муніципалітетах

Влада Чорногорії повернула жорсткі карантинні заходи у двох муніципалітетах на півночі країни - Гусіньє та Беране.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTCG.

Жителям Гусіньє заборонено залишати будинки з 18:00 до 5 ранку. Запроваджена заборона на роботу закладів громадського харчування, а також рух громадського та пасажирського транспорту з і до муніципалітету, за винятком надзвичайних ситуацій та регулярних робіт.

Деякі заходи, які включають закриття дитячих садків, заборону зібрань стосуються також Беране.

Забороняються зібрання у закритих та відкритих громадських місцях, релігійні обряди за присутності громадян, а також перевезення більш ніж двох дорослих на легковому автотранспортному засобі в Гусіньє та Беране.

"Обов’язковим є використання захисних масок у закритому та відкритому громадському місці, за винятком житлових будинків, збори в житлових будинках заборонені особам, які не є членами спільного сімейного домогосподарства", - заявили в уряді.

Нагадаємо, Чорногорія змінила умови допуску українців на свою територію, дозволивши в’їзд не тільки з негативним ПЛР-тестом, а й з тестом на антитіла.

Для українських туристів найближчим часом вже доступні для туристичного відпочинку чотири європейські країни, в тому числі одна країна Євросоюзу, їхня кількість може зрости.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті: "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".