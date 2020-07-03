Черногория вернула жесткий карантин в двух муниципалитетах

Власти Черногории вернули жесткие карантинные меры в двух муниципалитетах на севере страны - Гусинье и Беране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Жителям Гусинье запрещено покидать дома с 18:00 до 5 утра. Введен запрет на работу заведений общественного питания, а также движение общественного и пассажирского транспорта из и в муниципалитеты, за исключением чрезвычайных ситуаций и регулярных работ.

Некоторые меры, включающие закрытие детских садов, запрет собраний касаются также Беране.

Запрещаются собрания в закрытых и открытых общественных местах, религиозные обряды в присутствии граждан, а также перевозки более двух взрослых на легковом автотранспортном средстве в Гусинье и Беране.

"Обязательным является использование защитных масок в закрытом и открытом общественном месте, за исключением жилых домов, собрания в жилых домах запрещены лицам, которые не являются членами общего семейного домохозяйства", - заявили в правительстве.

Напомним, Черногория изменила условия допуска украинцев на свою территорию, разрешив въезд не только с отрицательным ПЦР-тестом, но и с тестом на антитела.

Для украинских туристов в ближайшее время уже доступны для туристического отдыха четыре европейские страны, в том числе одна страна Евросоюза, их количество может возрасти.

Подробнее читайте в статье: "На море в Европу: какие страны и когда будут впускать туристов из Украины".