Чорногорія змінила умови допуску українських громадян

Чорногорія змінила умови допуску українців на свою територію, дозволивши в’їзд не тільки з негативним ПЛР-тестом, а й з тестом на антитіла.

Про це йдеться в роз’ясненні посольства України у Чорногорії від 30 червня, повідомляє "Європейська правда".

"Українські громадяни можуть в’їжджати в Чорногорію за умови наявності негативного тесту на COVID-19. Вимоги до цього тесту: це має бути ПЛР-тест (PCR) або ІФА-тест на антитіла (ELISA), експрес-тест не підходить", - пояснили у посольстві.

Також тест має бути зроблено найпізніше за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів).

Тест має бути роздрукований. Переклад на англійську чи чорногорську є бажаним, але не є обов'язковим.

Тест має бути зроблений у лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025. Цей тест може бути зроблений не лише на території України, а й в будь-якій іншій країні.

Нагадаємо, для українських туристів найближчим часом вже доступні для туристичного відпочинку чотири європейські країни, в тому числі одна країна Євросоюзу, їхня кількість може зрости.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

Детальніше читайте у статті: "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".