83% британців за новий карантин у разі зростання числа випадків коронавірусу

Більшість британців рішуче підтримують другий карантин, якщо кількість заражень коронавірусом знову почне зростати.

Такими є результати опитування YouGov для Sky News, повідомляє "Європейська правда".

В час коли більша частина країни готується до скасування карантину в найближчі тижні, починаючи з Англії в суботу, більше восьми з 10 осіб (83%) заявили, що вони підтримають ще один карантин, якщо відбудеться другий спалах хвороби

Майже вісім з 10 (78%) сказали, що вони будуть самоізолюватися протягом 14 днів, якщо їх попросить про це співробітник служби охорони здоров’я.

Це говорить про те, що люди хочуть дотримання правил навіть після майже чотирьох місяців обмежень, що вплинули на життя кожної людини.

Опитування показує в цілому подібне ставлення до карантинних правил як серед старших вікових груп, так і серед молоді.

Опитування також показало, що більшість британців зберігає побоювання з приводу можливості заразитися у громадських закладах після послаблення карантину.

В цілому 70% опитаних заявили, що будуть нервувати через відвідування пабів, які в Англії відкриваються з суботи.

Така ж частка (70%) не ходитиме в кіно, в той час як 71% боїться їздити на громадському транспорті, а 73% зберігають побоювання щодо відпочинку за кордоном.

Як відомо, з 4 липня в Англії збираються скасувати низку карантинних обмежень.