83% британцев – за новый карантин при росте числа случаев коронавируса
Большинство британцев решительно поддерживают второй карантин, если количество заражений коронавирусом снова начнет расти.
Таковы результаты опроса YouGov для Sky News, сообщает "Европейская правда".
В то время как большая часть страны готовится к отмене карантина в ближайшие недели, начиная с Англии в субботу, более восьми из десяти человек (83%) заявили, что они поддержат еще один карантин, если произойдет вторая вспышка болезни
Почти восемь из десяти (78%) сказали, что они будут самоизолироваться 14 дней, если их попросит об этом сотрудник службы здравоохранения.
Это говорит о том, что люди хотят соблюдения правил даже после почти четырех месяцев ограничений, повлиявших на жизнь каждого.
Опрос показывает в целом подобное отношение к карантинным правилам как среди старших возрастных групп, так и среди молодежи.
Исследование также показало, что большинство британцев сохраняет опасения по поводу возможности заразиться в общественных заведениях после ослабления карантина.
В целом 70% опрошенных заявили, что будут нервничать из-за посещения пабов, которые в Англии открываются с субботы.
Такая же доля (70%) не будет ходить в кино, в то время как 71% боится ездить на общественном транспорте, а 73% сохраняют опасения по поводу отдыха за рубежом.
Как известно, с 4 июля в Англии собираются отменить ряд карантинных ограничений.