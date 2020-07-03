83% британцев – за новый карантин при росте числа случаев коронавируса

Большинство британцев решительно поддерживают второй карантин, если количество заражений коронавирусом снова начнет расти.

Таковы результаты опроса YouGov для Sky News, сообщает "Европейская правда".

В то время как большая часть страны готовится к отмене карантина в ближайшие недели, начиная с Англии в субботу, более восьми из десяти человек (83%) заявили, что они поддержат еще один карантин, если произойдет вторая вспышка болезни

Почти восемь из десяти (78%) сказали, что они будут самоизолироваться 14 дней, если их попросит об этом сотрудник службы здравоохранения.

Это говорит о том, что люди хотят соблюдения правил даже после почти четырех месяцев ограничений, повлиявших на жизнь каждого.

Опрос показывает в целом подобное отношение к карантинным правилам как среди старших возрастных групп, так и среди молодежи.

Исследование также показало, что большинство британцев сохраняет опасения по поводу возможности заразиться в общественных заведениях после ослабления карантина.

В целом 70% опрошенных заявили, что будут нервничать из-за посещения пабов, которые в Англии открываются с субботы.

Такая же доля (70%) не будет ходить в кино, в то время как 71% боится ездить на общественном транспорте, а 73% сохраняют опасения по поводу отдыха за рубежом.

Как известно, с 4 июля в Англии собираются отменить ряд карантинных ограничений.