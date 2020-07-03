Президент Молдови обіцяє домагатися дострокових парламентських виборів

Президент Молдови Ігор Додон заявив 3 липня, що готовий зробити все від нього залежне, щоб у Молдові найближчим часом пройшли дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Додон заявив, що колишній лідер Демократичної партії "скуповує" депутатів у парламенті, щоб створити нову правлячу коаліцію і повернутися до влади, але він цього не допустить і запропонував організувати дострокові вибори 1 листопада, одночасно з виборами президента.

"Люди втрачають віру в парламент після всіх цих виходів, покупки депутатів, вони вже не вірять. І я згоден з ними. З цим парламентом нам більше робити нічого. У цьому парламенті вже 16-17 депутатів, які покинули свої фракції, яких купили. Тому єдине рішення, на мою думку — це дострокові парламентські вибори. Ідеально було б влаштувати дострокові парламентські вибори одночасно з президентськими", - заявив Додон.

Також він підкреслив, що фракція Партії соціалістів не буде вести ніяких переговорів з групою Pro Moldova і фракцією Партії "Шор".

"Офіційно вам кажу, як президент Додон - ніяких переговорів з бандитами. Тільки дострокові парламентські вибори. Це мафіозне угруповання Канду і Шора — як паршива вівця. Всі, хто до них наближається, їм кінець. Заражаються і падають. Я бачив опитування – найбільш ненависна партія - це Pro Moldova, у них антирейтинг 70-80%. Всі розуміють, що це проєкт Плахотнюка", — заявив Додон і закликав партії "Дія і солідарність" (PAS) і "Платформа Гідність і правда" (DA) не погоджуватися на переговори з "групою Канду і Шора".

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