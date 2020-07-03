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4 липня в Чорногорію вилетить перший чартер з українськими туристами

П'ятниця, 3 липня 2020, 15:38

Перший чартер з українськими туристами вирушить до Чорногорії 4 липня. 

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, пише "Європейська правда".

"Прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Чорногорії в Україні пані Драгіци Панорац. Окреслили шляхи активізації співпраці у політичній, економічній та туристичній сферах. До речі, 4 липня до Чорногорії відлетить перший чартер з українськими туристами", - повідомив дипломат у своєму Twitter. 

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Як повідомлялося, Чорногорія змінила умови допуску українців на свою територію, дозволивши в’їзд не тільки з негативним ПЛР-тестом, а й з тестом на антитіла.

Тест має бути зроблено найпізніше за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону.

Епідеміологічна ситуація в Чорногорії дозволила включити країну в список 15 держав, для яких ЄС погодився відкрити в’їзд. 

Детальніше читайте у статті:  "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".

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