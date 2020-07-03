4 липня в Чорногорію вилетить перший чартер з українськими туристами

Перший чартер з українськими туристами вирушить до Чорногорії 4 липня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, пише "Європейська правда".

"Прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Чорногорії в Україні пані Драгіци Панорац. Окреслили шляхи активізації співпраці у політичній, економічній та туристичній сферах. До речі, 4 липня до Чорногорії відлетить перший чартер з українськими туристами", - повідомив дипломат у своєму Twitter.

Читайте також Чорногорія повернула жорсткий карантин у двох муніципалітетах

Як повідомлялося, Чорногорія змінила умови допуску українців на свою територію, дозволивши в’їзд не тільки з негативним ПЛР-тестом, а й з тестом на антитіла.

Тест має бути зроблено найпізніше за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону.

Епідеміологічна ситуація в Чорногорії дозволила включити країну в список 15 держав, для яких ЄС погодився відкрити в’їзд.

Детальніше читайте у статті: "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".