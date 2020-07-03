4 июля в Черногорию вылетит первый чартер с украинскими туристами.

Первый чартер с украинскими туристами отправится в Черногорию 4 июля.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

"Принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Черногории в Украине госпожи Драгицы Панорац. Очертили пути активизации сотрудничества в политической, экономической и туристической сферах. Кстати, 4 июля в Черногорию улетит первый чартер с украинскими туристами", - сообщил дипломат в своем Twitter.

Как сообщалось, Черногория изменила условия допуска украинцев на свою территорию, позволив въезд не только с отрицательным ПЦР-тестом, но и с тестом на антитела.

Тест должен быть сделан не позже чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы.

Эпидемиологическая ситуация в Черногории позволила включить страну в список 15 государств, для которых ЕС согласился открыть въезд.

Подробнее читайте в статье: "На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины".