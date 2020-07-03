В італійському Венето швидкість поширення вірусу зросла до небезпечної

В італійському Венето швидкість поширення коронавірусу цього тижня зросла до небезпечної.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Згідно зі звітом регіональної агенції охорони здоров’я Azienda Zero, в останній тиждень червня індекс відтворення вірусу (R value) у Венето зріс до ризикового – 1,67.

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Нагадаємо, індекс відтворення вірусу вказує, скільки людей в середньому інфікує один хворий. Безпечними вважаються показники менше 1.

Тиждень тому для Венето індекс становив 0,43.

Частково у цьому зростанні зіграли роль декілька локальних спалахів коронавірусу – серед працівників однієї з компаній у Беллуна та ще однієї у Віченці.

Губернатор регіону Лука Зая у зв’язку з цим заявив, що хоче від центрального уряду "регуляторний інструмент", який дозволяв би обов’язкову госпіталізацію підтверджених хворих, і це було би "не диктаторським кроком, а діями для захисту громади".

"Із такими темпами нам не треба питати себе, чи повернеться вірус у жовтні – він і так тут. Через безвідповідальну поведінку деяких людей хтось поповнює статистику заражень прямо зараз", - заявив він.

Ще на початку тижня губернатор закликав людей до здорового глузду після того, як у медіа знову з'явилися фото заповнених скверів і пляжів.