В итальянском Венето скорость распространения вируса резко возросла

В итальянской провинции Венето скорость распространения коронавируса на этой неделе выросла до опасной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Согласно отчету регионального агентства здравоохранения Azienda Zero, в последнюю неделю июня индекс воспроизведения вируса (R value) в Венето вырос до рискованного - 1,67.

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Напомним, индекс воспроизведения вируса указывает, сколько людей в среднем инфицирует один больной. Безопасными считаются показатели менее 1.

Неделю назад для Венето индекс составил 0,43.

Частично в этом росте сыграли роль несколько локальных вспышек коронавируса - среди работников одной из компаний в Беллуно и еще одной в Виченце.

Губернатор региона Лука Зая в связи с этим заявил, что хочет от центрального правительства "регуляторного инструмента", который позволял бы обязательную госпитализацию подтвержденных больных, и это было бы "не диктаторским шагом, а действиями для защиты общества".

"С такими темпами нам не надо спрашивать себя, вернется ли вирус в октябре - он и так здесь. Из-за безответственного поведения некоторых людей кто-то пополняет статистику заражений прямо сейчас", - заявил он.

Еще в начале недели губернатор призвал людей к здравому смыслу после того, как в СМИ снова появились фото заполненных скверов и пляжей.