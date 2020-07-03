В итальянском Венето скорость распространения вируса резко возросла
В итальянской провинции Венето скорость распространения коронавируса на этой неделе выросла до опасной.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.
Согласно отчету регионального агентства здравоохранения Azienda Zero, в последнюю неделю июня индекс воспроизведения вируса (R value) в Венето вырос до рискованного - 1,67.
Напомним, индекс воспроизведения вируса указывает, сколько людей в среднем инфицирует один больной. Безопасными считаются показатели менее 1.
Неделю назад для Венето индекс составил 0,43.
Частично в этом росте сыграли роль несколько локальных вспышек коронавируса - среди работников одной из компаний в Беллуно и еще одной в Виченце.
Губернатор региона Лука Зая в связи с этим заявил, что хочет от центрального правительства "регуляторного инструмента", который позволял бы обязательную госпитализацию подтвержденных больных, и это было бы "не диктаторским шагом, а действиями для защиты общества".
"С такими темпами нам не надо спрашивать себя, вернется ли вирус в октябре - он и так здесь. Из-за безответственного поведения некоторых людей кто-то пополняет статистику заражений прямо сейчас", - заявил он.
Еще в начале недели губернатор призвал людей к здравому смыслу после того, как в СМИ снова появились фото заполненных скверов и пляжей.