Киев - Еврокомиссии: независимость НБУ остается "безусловным приоритетом"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу обсудил с вице-президентом Еврокомиссии по экономике Валдисом Домбровскисом последние события вокруг Национального банка Украины.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом", - заявил Шмыгаль после разговора.

Читайте также Послы стран G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

"Благодарен за доверительный разговор Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС", - добавил глава правительства.

Верховная Рада в пятницу проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Выступая в парламенте, Смолий заявил, что его прошение об отставке является протестом против политических давлений на НБУ и является "красной линией".

Европейский Союз ранее прокомментировал объявление об отставке главы Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыв независимости Нацбанка.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что независимость Нацбанка является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.