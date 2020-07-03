У Польщі прокуратура отримала понад 100 скарг щодо виборів 10 травня, які не відбулися

У Польщі прокуратура отримала більше 100 повідомлень про ймовірні порушення закону, пов’язані з президентськими виборами 10 травня, які не відбулися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Окружна прокуратура Варшави отримала вже більше 100 повідомлень про можливі порушення закону, пов’язані з президентськими виборами 10 травня, які визнали такими, що не відбулися.

Більшість повідомлень – понад 80 – стосуються можливого порушення закону прем’єром Матеушем Моравецьким та міністром державних активів Яцеком Сасіним. Заявники вважають, що вони порушили законодавство, давши розпорядження про друк бюлетенів до того, як для цього з’явилася законодавча основа (закон про голосування поштою).

Деякі повідомлення стосуються також міністра цифровізації Марека Загорського, який, як стверджують заявники, перевищив повноваження, почавши передавати Польській пошті дані виборців.

Заявники – переважно приватні особи, але серед них є також декілька депутатів та представників місцевої влади.

Як повідомили кореспонденту видання, наразі щодо жодного з повідомлень не прийняли рішення про початок розслідування або відхилення повідомлення.

Нагадаємо, вибори були переназначені на 28 червня. У першому турі перемогу здобув чинний президент Анджей Дуда, отримавши 43,50% голосів. На другому місці кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський із 30,46% голосів.

За 10 днів до другого туру президентських виборів у Польщі опитування віддає перемогу Анджею Дуді з незначним відривом від Рафала Тшасковського.

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